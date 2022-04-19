Политика

Кулеба прибыл с визитом в Болгарию

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Кулеба прибыл с визитом в Болгарию

Кулеба прибыл с визитом в Болгарию

19.04.2022 10:46

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл с визитом в столицу Болгарии Софию, где проведет встречи с руководством Болгарии.

Как передает Укринформ, об этом глава украинской дипломатии сообщил в Твиттере.

«По поручению Президента Зеленского для поиска шагов по достижению мира в Украине, я прибыл в Софию, чтобы встретиться с руководством Болгарии. Болгария — наш друг и партнер в ЕС и на двустороннем уровне. Мы также чувствуем поддержку болгарского народа в это трудное время», – написал Кулеба.

Как сообщалось, в рамках санкционных мероприятий, одобренных Европейским Союзом, судам под российским флагом с 16 апреля запрещено заходить в порты Болгарии.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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