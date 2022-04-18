Зеленский верит, что опросник – лишь формальный шаг Украины на пути в ЕС

Зеленский верит, что опросник – лишь формальный шаг Украины на пути в ЕС

Видео

18.04.2022 18:49

Укринформ

Украина верит, что в ближайшие недели получит положительное заключение на опросник, необходимый для получения статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время передачи главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу первой части опросника, сообщает корреспондент Укринформа.

"Один из этапов нашего государства к вступлению в Европейский Союз. К тому стремлению, к которому идет наш народ и борется за это… Мы верим, что получим поддержку касательно этой работы и станем кандидатом на вступление, а после этого начнется следующий – финальный этап. Очень верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели и очень верим, что она будет очень позитивной, прежде всего, для истории нашего народа и цены, которую наш народ заплатил на пути к независимости и демократии», — сказал глава Украинского государства.

Зеленский отметил, что это только формальный шаг Украины на пути в Евросоюз, потому что каждый украинец ментально уже давно в Европе.

"Тем не менее, каждая страна проходит такой путь. К сожалению, мы сегодня проходим его в такой трагический период и действительно многие люди с европейской ментальностью теряют свою жизнь – самое дорогое», — добавил Президент.

Читайте также: Зеленский передал Маасикасу заполненную анкету-опросник по вступлению в ЕС

Он подчеркнул, что украинский народ объединен единственной целью — стать частью Европейского Союза.

Также Зеленский выразил благодарность главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Шарлю Мишелю, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю за поддержку Украины и ускорению процедуры предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Читайте также: Ермак рассказал, когда Украина должна начать переговоры о вступлении в ЕС

Как сообщал Укринформ, 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев официально передала Президенту Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Читайте также: Украина может получить статус кандидата на вступление в ЕС уже в июне – Маасикас

18 апреля Зеленский передал главе представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу первую часть заполненной анкеты-опросника для получения нашим государством статуса кандидата на членство в ЕС.

По материалам: Укринформ