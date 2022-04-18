Кулеба объяснил, какие пути открывает визит Байдена в Украину

18.04.2022 08:56

Укринформ

Визит президента США Джо Байдена в украинскую столицу станет важным сигналом поддержки для Украины на фоне российской агрессии.

Об этом в интервью для программы Face the Nation американского телеканала CBS заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

«С начала новой волны российской агрессии против Украины президент Байден продемонстрировал настоящее лидерство в оказании помощи Украине, в мобилизации международного сообщества в поддержку Украины. Поэтому, конечно, мы бы были рады видеть его в нашей стране, и это было бы важным сигналом поддержки для нас», — сказал он.

Читайте также: В ОП считают, что Байдену стоит своими глазами увидеть последствия преступлений россии в Украине

Кулеба также добавил, что личная встреча двух президентов могла бы открыть путь для новых поставок американского оружия в Украину, а также для обсуждения возможного политического урегулирования этого конфликта.

Как сообщал Укринформ, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что он уверен, что президент США Джо Байден должен посетить Украину.

Читайте также: Маркарова уверена: угрозы рф не изменят позиции США по предоставлению оружия Украине

Белый дом ранее заявил, что не готовит визит президента Байдена в Украину, в то же время рассматривает возможность для посещения Киева высокопоставленным должностным лицом администрации США.

24 февраля россия начала новый этап войны против Украины, враг совершает массированные обстрелы и бомбардировки мирных украинских городов и сел. На борьбу с захватчиками поднялся весь народ Украины. ВСУ и Силы территориальной обороны остановили наступление врага и наносят ему большие потери.

По материалам: Укринформ