Зеленский: Мы знаем, кто пытается смягчить санкции против рф, но они изменят свою позицию

Зеленский: Мы знаем, кто пытается смягчить санкции против рф, но они изменят свою позицию

09.04.2022 00:24

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике страны, которые пытаются смягчить санкции против россии, но уверен, что вскоре они свою позицию изменят.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, оценивая новый пакет санкций против россии, сообщает корреспондент Укринформа.

"Считаю неправильной ту мягкость, с которой некоторые на Западе до сих пор относятся к российскому государству. Мы знаем, кто постоянно пытается смягчить санкционные предложения. И мы сделаем все, чтобы наконец-то в Европе поняли: в любом случае придется вводить против россии действительно принципиальные и действительно сильные санкции. А не какое-то частичное ограничение российского энергетического экспорта. Не какое-то частичное ограничение российского мореходства", — подчеркнул Президент.

Он отметил, что Украина знает всех, кто затягивает решение, но убежден, что эти политики и страны изменят свою позицию под давлением всего того, что россия делает против украинцев и против свободы в Европе.

Как сообщалось, 24 февраля президент рф владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, жилые дома.

США, ЕС и другие страны ввели и продолжают вводить санкции против россии.

Европейский Союз в пятницу утвердил пятый пакет санкций против рф. Они касаются запрета импорта угля из россии, финансовых транзакций для четырех ключевых российских банков, в том числе VTB – второго по величине банка рф, а также запрета для российских судов и судов под российским управлением заходить в порты ЕС.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ