Встреча Зеленского с фон дер Ляйен состоится 8 апреля

07.04.2022 11:19

Укринформ

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен состоится 8 апреля.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в эфире телемарафона UAразом, сообщает Укринформ.

«Время сказать не могу из соображений безопасности. Но где-то в течение дня Президент Украины встретится с Урсулой фон дер Ляйен», — сказал Никифоров.

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Как сообщал Укринформ, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет с визитом в Киев.

2 апреля Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожнных городах и селах зафиксированы массовые убийства россиянами гражданских лиц.

Урсула фон дер Ляйен призвала к немедленному расследованию и привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях, совершенных в пригородах Киева.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ