Министры G7 и Евросоюз призывают россию вывести из Украины армию

07.04.2022 15:48

Укринформ

Министры иностранных дел стран G7 и Высокий представитель ЕС осудили зверства россиян в Буче и других украинских городах, а также призвали россию прекратить войну против Украины.

Об этом говорится в их совместном заявлении о захватнической войне россии против Украины, опубликованном на сайте британского правительства, передает Укринформ.

«Мы, министры иностранных дел G7 Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также Высокий представитель ЕС, самым решительным образом осуждаем зверства, совершенные российскими вооруженными силами в Буче и ряде других городов Украины. Изображения погибших мирных жителей, жертв пыток и очевидных казней, которые тревожат душу, а также сообщения о сексуальном насилии и разрушении гражданской инфраструктуры показывают настоящее лицо жестокой захватнической войны россии против Украины и ее народа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что массовые убийства в городе Буча и других городах Украины будут внесены в список зверств и грубых нарушений международного права, в том числе международного гуманитарного права и прав человека, совершенных агрессором на украинской земле.

Отмечается, что сегодня министры G7 в присутствии главы МИД Украины Дмитрия Кулебы выразили искреннюю солидарность с украинским народом и соболезнование жертвам этой войны и их семьям.

«Мы подчеркиваем нашу непоколебимую поддержку Украины в рамках ее международно признанных границ и выражаем нашу готовность оказывать дальнейшую помощь, в том числе военной техникой и финансовыми средствами, чтобы позволить Украине защититься от агрессии россии и отстроить Украину», — говорится в заявлении.

Также говорится, что ответственные за эти ужасные действия и зверства в Украине, включая любые нападения на гражданское население и разрушение гражданской инфраструктуры, будут привлечены к ответственности и будут преследуемы.

«Мы предоставим поддержку в расследовании, технических экспертов и финансирование. Мы будем продолжать содействовать привлечению к ответственности всех причастных к войне по выбору москвы, включая режим лукашенко в белоруссии. Мы убеждены, что сейчас пора приостановить членство россии в Совете по правам человека (при ООН — ред.)», — отмечается в заявлении.

Также министры G7 отмечают, что россия должна безотлагательно выполнить юридически обязательное распоряжение Международного суда ООН (МС) о прекращении военных действий, которые она начала 24 февраля 2022 года на территории Украины.

«Кроме того, мы призываем россию полностью вывести свои военные силы и технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ», — заявили они.

Также министры и Высокий представитель ЕС выразили предостережение о любой угрозе или использовании химического, биологического или ядерного оружия. Они напомнили об обязательствах россии согласно международным договорам, участником которых она является.

«Любое использование россией такого оружия было бы неприемлемым и приведет к тяжелым последствиям. Мы осуждаем необоснованные претензии и ложные обвинения россии против Украины, уважаемого члена Конвенции о запрете разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении и Конвенции о химическом оружии, которая выполняет свои юридические обязательства согласно этим документам. Мы выражаем обеспокоенность относительно других стран и субъектов, которые усилили российскую кампанию дезинформации», — говорится в заявлении.

Также в заявлении выражается глубокая обеспокоенность «в связи с насильственным захватом россией контроля над ядерными объектами и другими насильственными действиями по ряду ядерных объектов, ядерных и других радиоактивных материалов, которые создали и продолжают создавать серьезные и прямые угрозы безопасности этих объектов и их гражданского персонала, что значительно повышает риск ядерной аварии или инцидента, угрожающего населению Украины, соседних государств и международного сообщества».

Также министры призвали российское руководство безотлагательно обеспечить безопасный, быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ и работу безопасных коридоров для доставки гумпомощи в осажденные украинские города.

Кроме этого, в заявлении отмечается необходимость дальнейшего усиления экономического давления на россию и режим лукашенко в белоруссии. «Совместно с международными партнерами G7 будет поддерживать и усиливать давление на россию, вводя скоординированные дополнительные ограничительные меры, чтобы эффективно помешать россии продолжать агрессию против Украины. Мы будем работать вместе, чтобы пресекать какие-либо попытки обойти санкции или помочь россии другими средствами. Мы делаем дальнейшие шаги, чтобы ускорить планы уменьшения нашей зависимости от российских энергоносителей, и будем работать вместе с этой целью», — говорится в заявлении.

Главы МИД стран G7 заявили, что будут поддерживать Украину гуманитарной помощью и финансированием этого направления.

Как сообщалось, 7 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится с визитом в Брюсселе. Уже состоялась встреча с генеральным секретомарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Также прошло заседание министров G7, в котором Кулеба тоже принял участие.

Кроме того, министры иностранных дел стран НАТО на встрече в четверг в Брюсселе обсудят дальнейшие поставки вооружения Украине, в частности тяжелого оружия.

По материалам: Укринформ