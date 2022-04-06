Зеленский: Киев — столица борьбы за свободу для всех в Европе

Обращение

06.04.2022 00:30

Укринформ

Президент Украина отмечает, что Киев сейчас – это столица глобальной демократии, столица борьбы за свободу для всех в Европе.

Об этом Владимир Зеленский заявил в видеообращении, передает Укринформ.

Украинцы! Украинки!

Сегодня я не буду отнимать много вашего внимания. День был информационно очень насыщенным. Лишь коротко пройдусь по основным пунктам своей работы в этот вторник, 41 день вторжения рф.

Продолжил активную дипломатическую работу. Обратился к Совету Безопасности ООН, который собрался на специальное заседание по военным преступлениям россии в Буче и в оккупированных районах Украины. Сказал, что давно нужно было сказать именно в таком формате.

Совет Безопасности ООН есть, а безопасности в мире нет. Ни для кого. Это точно означает, что Организация Объединенных Наций не может выполнять функции, ради которых создавалась. И виновно в этом только одно государство – россия, дискредитирующая и ООН, и все другие международные институции, в работе которых до сих пор участвует.

Ну, то есть как – участвует… Пытается заблокировать все конструктивное и использовать глобальную архитектуру ради того, чтобы распространять ложь и оправдывать зло, которое творит.

Уверен, что мир это видит. Надеюсь, мир сделает выводы. Если не сделает, то в мире останется только один институт для обеспечения безопасности государств. А именно – оружие.

Предложил членам Совета Безопасности ООН и всем другим государствам, уважающим международное право, конкретные вещи, которые могут изменить ситуацию. В частности, и глобальную конференцию уже в мирном Киеве для того, чтобы определиться, как можно реформировать мировую архитектуру, учитывая все, что делает Россия, которая все еще оккупирует кресло постоянного члена Совета Безопасности ООН, полученное ею от Советского Союза.

Также обратился к парламенту и народу Испании. Государства, которое поддерживают нашу борьбу за свободу и сохранение демократии в Европе.

Беседовал также сегодня с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном о гуманитарной ситуации во временно оккупированных районах Украины. О том, как можно помочь людям в заблокированном Мариуполе. Также договорились, что Франция предоставит необходимую техническую и экспертную поддержку в расследовании преступлений российских оккупантов в Буче и других городах нашего государства.

Готовим новый пакет мощных санкций против россии за все, что она наделала против наших людей.

Сейчас принципиальный момент, прежде всего для западных лидеров. И это касается не того, как наши люди оценят новые санкции и что о них скажу я. Это касается того, как решение о санкциях будет оценено в самих западных обществах. После того, что мир увидел в Буче, санкции против россии должны быть соизмеримы с тяжестью военных преступлений оккупантов. Если после этого российские банки смогут еще функционировать, как обычно… Если после этого транзит товаров в россию будет продолжаться, как обычно… Если после этого страны Евросоюза будут платить россии за энергоносители, как обычно… То политическая судьба некоторых лидеров будет развиваться уже не обычно. Советую всем сейчас почувствовать, что момент действительно принципиальный.

Готовимся принимать уже в ближайшее время в Киеве с визитами Президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Работать вместе в Киеве – это то, что будет положительно оценено многими народами мира. И не только в Европе. Сейчас Киев – это столица глобальной демократии, столица борьбы за свободу для всех на Европейском континенте.

И я хочу поблагодарить всех наших защитников, всех наших защитниц за то, что это возможно. За то, что Вооруженные Силы Украины удерживают большинство направлений, по которым враг пытался прорваться вглубь страны.

Наиболее сложно, как и в предыдущие дни, на Донбассе, на Харьковском направлении. Но мы продолжаем делать все для того, чтобы у наших защитников, у наших защитниц было чем останавливать российские войска.

Мы отдаем себе отчет, что агрессоры преобладают численно. Что у них больше техники. Мы знаем о попытках российских руководителей собрать по всей россии новых дураков из курсантов военных училищ, людей с боевым опытом и срочников, чтобы направить их всех на убой в еще одно наступление.

Но у нас нет никакого выбора – решается судьба нашей земли и нашего народа. Мы знаем, за что сражаемся. И делаем все для победы.

Сегодня в Мариинском дворце вручил ордена «Золотая Звезда» военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей военных, отмеченных этим званием посмертно.

Теперь именно в Мариинском дворце, в Белом зале, где мы всегда принимаем глав иностранных государств, будут проходить столь важные церемонии. Мы будем демонстрировать каждый раз, что наши защитники и защитницы заслуживают уважения и почета на самом высоком уровне.

А Белый зал Мариинского дворца будет называться Белым залом Героев Украины. Передал и орден «За мужество» семье погибшего фоторепортера Макса Левина, который был подло убит оккупантами в Киевской области. При жизни он внес весомый вклад в то, чтобы все видели и знали, что происходит в нашей стране.

Уже традиционно перед записью вечернего обращения я подписал указы о награждении наших военных государственными наградами. 292 военнослужащих, из них 57 – посмертно.

Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!

Вечная благодарность каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице!

Всё для победы. Все для мира. Все для Украины.

Слава Украине!

Фото: ОП

По материалам: Укринформ