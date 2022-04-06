Кулеба обсудит с коллегами из НАТО и G7 поставки оружия Украине

Кулеба обсудит с коллегами из НАТО и G7 поставки оружия Украине

05.04.2022 23:25

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Брюсселе обсудит с главами МИД стран НАТО и G7 вопрос поставки оружия Украине

Как передает Укринформ, об этом Кулеба сообщил в Твиттере.

«Я еду завтра в Брюссель, чтобы встретиться с министрами иностранных дел стран НАТО и G7. Главной темой моих встреч будут поставки всего необходимого оружия Украине», — отметил министр.

Он добавил, что Украине нужны тяжелые вооружения: самолеты, танки, бронетехника.

"Это то, что поможет нам победить в этой войне и сохранить очень много жизней", — подчеркнул Кулеба.

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24 февраля россия начала войну против Украины, российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, ведут массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Союзники по НАТО оказывают Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку в реализации права страны на самооборону против российской агрессии, но не планируют направлять войска или самолеты во избежание прямого столкновения с россией.

Фото предоставлено пресс-службой МИД

По материалам: Укринформ