ЕС выделил для Украины миллиард евро, но этого мало – Боррель

06.04.2022 13:33

Укринформ

Чтобы помочь Украине устоять перед российским вторжением, а также позаботиться о силе и международном значении самого Европейского Союза, европейцы должны увеличить поддержку Украины и избавиться от энергетической зависимости от россии.

Об этом 6 апреля в Страсбурге, в ходе выступления на пленарном заседании Европейского Парламента, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы выделили для Украины один миллиард евро. Кажется, много. Но миллиард евро – это то, что мы платим путину каждый день за энергоресурсы, которые от него получаем. С начала войны мы предоставили ему 45 миллиардов евро. Сравните это с одним миллиардом, предоставленным Украине для обеспечения оружием и военным оборудованием. Эта гигантская разница должна подчеркнуть важность и необходимость выполнения того, что просил нас сделать Европейский Совет. Мы должны уменьшить нашу энергетическую зависимость. Еврокомиссия будет предлагать меры для достижения этой цели», — сказал Боррель.

Он напомнил, что Еврокомиссия уже предложила пятый пакет санкций против россии, предусматривающий полный отказ от импорта российского угля, но необходимо продолжать избавляться от энергетической зависимости от россии.

«Уголь… – это лишь небольшая часть наших счетов. Наша независимость, наша энергетическая автономия связана с развитием возобновляемой энергетики. Климатические изменения и геополитика впервые идут настолько близко», — добавил Жозеп Боррель.

Он отметил, что европейцы должны осознавать, в каком мире живут сейчас. На Европу, по его словам, сейчас приходится только 5 процентов мирового населения, хотя к концу предыдущей большой переписи эта цифра составляла 25 процентов. Евросоюз окружает круг нестабильности в огромном регионе от Гибралтара до Кавказа. Страны этого круга — в два раза моложе стран ЕС по среднему возрасту населения. При этом сам ЕС все еще имеет высокую зависимость в сфере энергетики.

«Итак, мы — старые и зависимые. Это не очень хорошее состояние для будущего. Мы должны стать моложе, мы должны получить большее влияние (в мире – ред.). Мы должны получить больше возможностей, чтобы защитить наши принципы и ценности, и применить все мощные инструменты, которые имеем, чтобы на мировой арене страны-члены и Еврокомиссия имели скоординированную позицию… Представьте, чтобы могло случиться с каждым из государств сегодня, даже с самыми большими из них, если бы они остались наедине в приближающемся новом мире. Именно поэтому единство всех европейцев является большим достоянием, которое мы должны ценить», — подчеркнул высокий представитель ЕС.

Как сообщалось, 24 февраля российская федерация начала неспровоцированную войну против Украины. Захватчики обстреливают и бомбят мирные города и села Украины, пытают и убивают мирное население.

Российская агрессия против Украины вызвала твердый и объединенный ответ от Европейского Союза, который ввел жесткие санкции против россии, оказывает существенную политическую, экономическую, финансовую и военную поддержку Украине и принимает на своей территории миллионы украинцев, спасающихся от путинской войны.

В частности, ЕС выделил два транша помощи для Украины в рамках так называемого Европейского Фонда Мира для целевой закупки оружия и военного оборудования, которые необходимы Украине для защиты от российского вторжения.

Президент Европейского парламента Роберта Мецола высказалась за скорейшее уменьшение зависимости Европы от российских энергоресурсов, поскольку это финансирование вооруженной агрессии россии.

Фото: DPA

По материалам: Укринформ