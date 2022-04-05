Глава МИД Канады назвала убийства в Буче военными преступлениями

05.04.2022 05:42

Укринформ

Убийства гражданских лиц в Буче бесспорно являются военными преступлениями, исполнителей которых ждет наказание

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом на пресс-конференции в Хельсинки заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

“В эти выходные мир увидел отвратительные и безумные нападения на гражданских в Буче. Эти террористические акты не пройдут безнаказанно. Это явно – военные преступления”, — сказала Жоли.

Она добавила, что Канада продолжит поддерживать усилия Международного уголовного суда по расследованию злодеяний российской армии в Украине. "Ответственность наступит", — отметила министр.

По ее словам, против России "необходимо ввести больше санкций — и это будет сделано".

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Как сообщалось, Ирпень, Буча, Гостомель и Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства оккупантами гражданских.

Среди уже найденных жертв военных преступлений русских войск есть изнасилованные женщины, тела которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, дети, пожилые люди, мужчины. У многих связаны руки, есть следы пыток, многие убиты выстрелами в затылок.

24 февраля президент рф путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину.

Фото: The Candian Press

По материалам: Укринформ