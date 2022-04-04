Стефанчук разочарован позицией Грузии и Молдовы в отношении санкций против рф

Стефанчук разочарован позицией Грузии и Молдовы в отношении санкций против рф

04.04.2022 05:19

Укринформ

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что разочарован позицией официальных Тбилиси и Кишинева по введению санкций против россии

Как передает Укринформ, об этом Стефанчук заявил в Фейсбуке.

“Когда-то думал, что Украину больше всего объядиняет с Грузией и Молдовой то, что наши страны территориально "искусаны" РФ. Но сегодняшняя позиция официальных Тбилиси и Кишинева по поводу их нейтралитета при введении санкций против россии меня разочаровала. Что ж, друзья познаются в беде”, — отметил Стефанчук.

"Но хорошо, что наши народы иного мнения", — добавил в то же время спикер.

Как сообщалось, Мая Санду заявила, что Молдова не будет присоединяться к санкциям против России, потому что боится прекращения поставок газа из страны-агрессора.

24 февраля президент рф путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

По материалам: Укринформ