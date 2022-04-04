Стефанчук разочарован позицией Грузии и Молдовы в отношении санкций против рф
Стефанчук разочарован позицией Грузии и Молдовы в отношении санкций против рф
04.04.2022 05:19
Укринформ
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что разочарован позицией официальных Тбилиси и Кишинева по введению санкций против россии
Как передает Укринформ, об этом Стефанчук заявил в Фейсбуке.
“Когда-то думал, что Украину больше всего объядиняет с Грузией и Молдовой то, что наши страны территориально "искусаны" РФ. Но сегодняшняя позиция официальных Тбилиси и Кишинева по поводу их нейтралитета при введении санкций против россии меня разочаровала. Что ж, друзья познаются в беде”, — отметил Стефанчук.
"Но хорошо, что наши народы иного мнения", — добавил в то же время спикер.
Как сообщалось, Мая Санду заявила, что Молдова не будет присоединяться к санкциям против России, потому что боится прекращения поставок газа из страны-агрессора.
24 февраля президент рф путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину.
В Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.
По материалам: Укринформ