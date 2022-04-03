Зеленский – премьер-министру Венгрии: Мы не увидели никаких усилий остановить войну

03.04.2022 00:47

Укринформ

Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и заявил, что украинские власти не увидели никаких усилий от него остановить войну.

Об этом Зеленский сказал в ходе видеообращения в субботу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Хочу обратиться к еще одному человеку, который, кажется, не вполне понимает, что происходит и что переживается. Не только в Украине, но и во всей Европе. К премьер-министру Венгрии который едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает путина. "Мы ведь не просили чего-то особенного от официального Будапешта. Мы не получили даже того, что делают все остальные! Делают ради мира… Не увидели никаких усилий, чтобы остановить войну! Почему так?", — сказал Зеленский.

Он также обратил внимание, что Украина не получила от Будапешта жизненно необходимый транзит оборонной помощи, не увидела нравственного лидерства.

"Вся Европа хочет мира. Вся Европа не хочет, чтобы поле боя было перенесено из Мариуполя в Будапешт или из Харькова в Краков, или из Чернигова в Вильнюс. Вся Европа пытается остановить войну, вернуть мир. Почему же тогда официальный Будапешт противопоставляют всей Европе, всем цивилизованным странам? Ради чего?", — сказал Президент Украины.

В то же время он отметил, что главное – это мнение народа. Украинский народ поддерживает венгерский народ, а венгерский народ поддерживает украинский народ.

"Мы одинаково ценим мир, одинаково ценим свободу. Так будет всегда. Мы всегда будем жить в добрососедстве. И я уверен, что наши меньшинства должны быть теми мостиками, которые нас еще больше объединяют", — сказал Зеленский.

Президент Украины также отметил, что Орбан, возможно, потерял честность "где-то в контактах с москвой".

Как сообщалось, парламентские выборы в Венгрии пройдут 3 апреля. Действующий премьер-министр Виктор Орбан, который баллотируется на них, заявил, что не поддержит санкции Европейского Союза на импорт энергоносителей. Кроме того, Венгрия отказывается предоставить Украине оружие для борьбы с агрессором и даже не разрешила транспортировать по своей территории вооружение, которое предоставляют другие государства. Также Будапешт выступает против скорейшего предоставления Украине членства в ЕС.

Фото: Офіс Президента

По материалам: Укринформ