Зеленский и Джонсон договорились о новой оборонной поддержке для Украины

Зеленский и Джонсон договорились о новой оборонной поддержке для Украины

03.04.2022 01:07

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о новой оборонной поддержке для Украины, а также об ужесточении санкций против россии.

Об этом глава Украинского государства сказал в видеообращении, передает Укринформ.

"Говорил также с Премьер-министром Британии Джонсоном. Предметно, приятно. Договорились о новой оборонной поддержке для Украины. Новый пакет. Очень ощутимая поддержка. Также об ужесточении санкций против россии. Очень ощутимо. Согласовали совместные шаги для достижения мира. Благодарен Борису за лидерство! Историческое лидерство. Уверен в этом", — сказал Зеленский.

Кроме того, сегодня состоялся разговор Президента Украины с Президентом Колумбии. "Очень благодарен ему за поддержку и солидарность с Украиной. Расширяется перечень стран, которые честно говорят, что свобода имеет значение, а война должна остановиться", — подчеркнул Зеленский.

24 февраля президент рф путин начал полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

По материалам: Укринформ