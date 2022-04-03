Шольц в феврале предлагал Зеленскому отказаться от НАТО – WSJ

03.04.2022 04:42

Укринформ

Канцлер Германии Олаф Шольц в феврале просил Владимира Зеленского, чтобы Украина отказалась от перспектив членства в НАТО, чтобы избежать таким образом масштабного наступления России, которое путин на тот момент уже полностью подготовил.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, обнародованной в субботу, передает Укринформ.

«Шольц (перед началом войны – ред.) предпринял последнюю попытку к урегулированию между Москвой и Киевом. 19 февраля в Мюнхене он сказал Зеленскому, что Украина должна отказаться от своих стремлений присоединиться к НАТО и объявить нейтралитет в контексте более широкого соглашения между Западом и Россией по европейской безопасности», – отмечает издание.

Это соглашение должны были бы подписать Путин и Байден, которые «совместно обеспечили бы безопасность для Украины».

Однако президент Зеленский ответил, что путину доверять нельзя, и что большинство украинцев стремятся присоединиться к Североатлантическому альянсу. Это вызвало у немецких чиновников беспокойство, что шансы на мир тают.

Напомним: 24 февраля президент рф путин начал широкомасштабное вторжение в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома.

По материалам: Укринформ