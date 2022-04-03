Пятый пакет санкций ЕС против россии закроет лазейки для обхода ограничений — Кулеба

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Пятый пакет санкций ЕС против россии закроет лазейки для обхода ограничений — Кулеба

02.04.2022 23:57

Укринформ

Пятый пакет санкций Европейского Союза против россии будет закрывать выявленные за последний месяц лазейки для обхода ограничений.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает Укринформ.

«На сегодняшний день в Европейском Союзе введены четыре пакета санкций, параллельно происходит реально в ежедневном режиме оценка их применения, выявляются пробелы. И вот как раз в пятом пакете санкций, который вскоре будет принят… огромный блок будет закрывать обнаруженные за последний месяц лазейки для обхода санкций российской федерацией», — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Кулеба отметил, что в рамках пакета санкций работа проводится на микроуровне, тогда как над закрытием лазейок на макроуровне. Он и Президент Владимир Зеленский общаются с другими главами МИД и лидерами государств, которые россия пытается использовать для обхода санкций.

По словам министра, с ними общаются также американские и британские партнеры, разъясняя последствия обхода санкций. «Не могу раскрывать детали, но скажу, что многие такие пути мы закрыли на политическом уровне», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщал Укринформ, 1 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с президентом Европарламента Робертой Мецолой призвал партнеров объявить очередной пакет санкций против россии.

По материалам: Укринформ