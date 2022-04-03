Арахамия: Мы хотим создать украинское НАТО

02.04.2022 22:52

Укринформ

Руководитель парламентской фракции «Слуга народа», председатель украинской переговорной делегации Давид Арахамия считает, что для Украины важными гарантами безопасности являются США, Великобритания, Китай, Турция и Франция.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, сообщает корреспондент Укринформа.

«У нас есть минимальный пакет, то есть без них мы не будем двигаться. Мы же хотим сделать собственное, украинское НАТО, и для нас важно, чтобы наибольшие и наиэффективнейшие страны НАТО оказывали поддержку в случае агрессии», — подчеркнул Арахамия.

По его словам, важными гарантами безопасности являются государства с ядерным потенциалом – Франция, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты Америки. Кроме того, Украина видит своими союзниками Великобританию и Турцию. «Турция – это очень для нас важно, поскольку она имеет самую большую армию в Европе», — отметил политик.

Он предположил, что США и Британия одними из последних присоединятся к гарантиям в сфере безопасности. При этом состояние переговоров с КНР, по словам Арахамии, на уровне наименьшей готовности по сравнению с другими государствами, которые активно помогают Украине. Однако, учитывая заявление председателя КНР Си Цзиньпина, депутат считает, что Китай «концептуально не возражает».

«В принципе, этих пяти стран будет достаточно, чтобы двигаться. Далее – свободное присоединение всех остальных. Если другие страны в полном объеме предоставят эти гарантии, или, возможно, в другом каком-то роде могут предоставить гарантии. Но у нас есть тот минимум для того, чтобы мы понимали, что имеем хорошую конструкцию, которая действительно будет защищать Украину от любой агрессии в будущем», — отметил политик.

Он также напомнил, что готовность предоставить Украине гарантии безопасности уже выразили три страны-члены НАТО: Турция, Германия и Италия.

Как сообщал Укринформ, 29 марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров между украинской и российской делегацией. Украинская делегация выступила с рядом предложений по прекращению войны, среди которых – подписание международного договора о гарантиях безопасности Украины.

По материалам: Укринформ