Главы МИД Украины и Японии синхронизировали дополнительные санкции против россии

Главы МИД Украины и Японии синхронизировали дополнительные санкции против россии

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02.04.2022 15:34

Укринформ

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Японии Ёсимаса Хаяси во время встречи в Варшаве синхронизировали шаги по применению дополнительных санкций против россии.

Об этом глава украинской дипломатии сообщил в Твиттере, передает Укринформ.

«На нашей встрече (с министром иностранных дел Японии – ред.) в Варшаве мы синхронизировали шаги по применению дополнительных санкций против россии. Запрет российской нефти, газа и угля является важным», — написал Кулеба.

Он также отметил трогательный жест главы МИД Японии, подарившего ему рисунки японских детей, и пообещал передать их украинским воинам.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел в Варшаве встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и рядом польских чиновников.

Фото: Твиттер Д.Кулебы

По материалам: Укринформ