Ермак – об указе путина: это означает объявление россией газовой войны

31.03.2022 17:30

Укринформ

Введение эмбарго на российские нефть и газ должно стать приоритетом для всех стран.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Телеграме, передает Укринформ.

Он проинформировал, что расчеты за газ в рублях зафиксированы указом президента российской федерации. "Действия контрактов на поставку газа будут остановлены, если покупатели из "недружественных стран" не выполнят новые условия оплаты с 1 апреля", — отметил руководитель ОП.

По словам Ермака, это означает объявление россией газовой войны после того, как страны Европейского Союза и G7 отказались рассчитываться за газ в рублях.

Он заявил, что россияне нарушают все условия рынка и логики ради спасения рубля. "Запад сейчас должен отвечать максимально жестко — отказом от российских энергоносителей. Кто-то не сможет это сделать быстро, но другого выхода на будущее уже нет. Эмбарго на российские нефть и газ должно стать приоритетом для всех", — подчеркнул Ермак.

Как сообщалось, президент россии путин поручил перевести оплату за поставку российского газа на экспорт в "недружественные страны" на российские рубли.

Страны ЕС и G7 отказались платить за российский газ рублями.

По материалам: Укринформ