Зеленский — о разговоре с Байденом: Я подчеркнул, что именно сейчас переломный момент

Зеленский — о разговоре с Байденом: Я подчеркнул, что именно сейчас переломный момент

31.03.2022 00:55

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джозефа Байдена за помощь и рассказал о конкретных нуждах Украины

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, передает Укринформ.

«Поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет гуманитарной помощи в объеме 1 млрд долларов и дополнительные 500 млн долларов прямой бюджетной поддержки. И отметил, что именно сейчас – переломный момент. Я назвал президенту Байдену, что необходимо Украине. И был максимально искренним с ним», – сказал Зеленский.

По его словам, для Украины принципиально важна поддержка США.

Президент подчеркнул, что сейчас особенно важно подставить плечо Украине, показать все могущество демократического мира.

«И если мы хотим бороться за свободу вместе, то мы просим у наших партнеров. Если мы реально боремся за свободу и защиту для демократий вместе, то мы имеем право требовать помощи в этот переломный непростой момент. Танки, самолеты, артиллерийские системы. Свобода должна быть вооружена не хуже, чем тирания», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Укринформ, Владимир Зеленский и Джозеф Байден в среду провели часовой разговор об оборонной, финансовой, гуманитарной помощи, санкциях, а также ситуации на фронте и в переговорном процессе с россией.

По материалам: Укринформ