В ООН создали комиссию для расследование военных преступлений рф в Украине

В ООН создали комиссию для расследование военных преступлений рф в Украине

31.03.2022 03:25

Укринформ

Президент Совета ООН по правам человека Федерико Вильегас объявил о создании комиссии для расследования военных преступлений и других злоупотреблений, совершенных во время вторжения россии в Украину

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Совет ООН по правам человека.

Комиссия состоит из трех человек – Эрика Мессе из Норвегии (председатель), Ясминки Джумхур из Боснии и Герцеговины и Пабло де Грейффа из Колумбии.

Создание такой комиссии предусмотрено резолюцией Совета по правам человека от 4 марта 2022 года. В документе говорится, что СПЧ решил создать независимую международную комиссию по расследованию в составе трех экспертов, назначенных президентом.

Комиссия, в частности, должна «собирать, обобщать и анализировать доказательства нарушений и злоупотреблений, включая их гендерный аспект, и систематически регистрировать и хранить всю информацию, документацию и доказательства, в частности интервью, свидетельские показания и материалы судебной экспертизы, в соответствии со стандартами международного права , с учетом каких-либо будущих судебных разбирательств».

Комиссия создана на один год, и она должна доложить СПЧ устно о своей работе в сентябре 2022 года и подготовить письменный доклад к марту 2023 года, а также отчитываться перед Генеральной Ассамблеей ООН.

Глава комиссии Эрик Мессе работает судьей, он бывший глава Международного уголовного трибунала по расследованию геноцида в Руанде.

Ясминка Джумхур – бывший судья, ныне омбудсмен по правам человека в Боснии и Герцеговине.

Пабло де Грейфф – бывший советник по вопросам правосудия в международных организациях и директор программы правосудия переходного периода в Нью-Йоркском университете.

Украина, США, Польша и другие страны обвиняют россию в совершении военных преступлений на территории нашего государства. Показания очевидцев, фотографии, видео и спутниковые снимки демонстрируют целенаправленные обстрелы гражданского населения и разрушение жилых домов, школ, больниц, гражданской инфраструктуры.

Расследование военных преступлений россии начали также Международный уголовный суд, ОБСЕ и около десяти стран.

Украина одобрила обращение о создании международного трибунала для привлечения руководства россии к ответственности за агрессию и полномасштабное вторжение.

По материалам: Укринформ