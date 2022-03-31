Безнаказанность россии за сбитый MH17 привела к вторжению в Украину — Зеленский

Безнаказанность россии за сбитый MH17 привела к вторжению в Украину — Зеленский

31.03.2022 11:55

Укринформ

Президент Владимир Зеленский настаивает на необходимости усовершенствования возможностей международных институтов в вопросе привлечения к ответственности за военные преступления.

Об этом он заявил в обращении к парламенту Австралии, сообщает Укринформ.

«Необходимо усовершенствовать возможности международных институтов, которые создавались для ответственности военных преступников и тех, кто совершает любые преступные действия, за которые может наказать солидарно весь мир, а не какое-либо одно государство в отдельности. Если бы это было сделано вовремя, жизнь в мире стала бы в разы безопаснее», — сказал Президент.

Зеленский напомнил о трагедии малазийского Боинга MH-17, сбитого российскими оккупантами в небе над украинским востоком, когда погибли 298 человек.

В то же время он подчеркнул, что до сих пор не удалось привлечь к ответственности тех, кто привел к этой трагедии.

«Они скрываются на территории россии. И, очевидно, получили гарантии безопасности от российского государства. Выплатила ли россия компенсации родственникам погибших? Нет. И до сих пор отрицает свою вину в трагедии», — отметил Глава Украинского государства.

Он добавил, что уже прошло восемь лет, а справедливость так и не восстановлена, и никто не знает, сколько ещё времени понадобится, чтобы хотя бы одна трагедия получила достойный ответ от международного сообщества.

В то же время Президент подчеркнул, что безнаказанное зло возвращается, возвращается «окрыленным, с ощущением всемогущества».

«Если бы мир наказал россию за то, что она сделала в 2014 году, не было бы ни одного из ужасов этого вторжения в Украину в 2022 году. Нужно исправлять эти страшные ошибки, исправлять сейчас», — убежден Зеленский.

24 февраля президент россии владимир путин объявил о начале масштабного вторжения в Украину. Войска российских захватчиков обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет, авиабомб.

В Украине введено военное положение, объявлена ​​всеобщая мобилизация, страна дает отпор захватчикам.

США, Европейский Союз и другие страны применили санкции против россии как страны-агрессора, международная изоляция которой усиливается.

По материалам: Укринформ