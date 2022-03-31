Арахамия говорит, что украинско-российские переговоры возобновятся в онлайне 1 апреля

Арахамия говорит, что украинско-российские переговоры возобновятся в онлайне 1 апреля

31.03.2022 03:00

Укринформ

Переговоры украинской и российской делегаций в онлайн-формате возобновятся 1 апреля

Об этом в Телеграмме сообщил глава украинской делегации Давид Арахамия, передает Укринформ.

Арахамия отметил, что, по его мнению, возникла необходимость встречи лидеров двух государств.

«На переговорах в Турции мы также объявили, что сейчас нужна встреча лидеров двух государств. Российская делегация ответила, что для начала нужен более согласованный проект договора», – сказал Арахамия.

Он пообещал, что для встречи на самом высоком уровне участники переговорного процесса сделают все возможное.

«За неделю мы наработаем, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты стран», – отметил Арахамия.

В то же время, по его словам, украинская сторона будет настаивать, чтобы подобная встреча состоялась не на территории россии или беларуси.

Как сообщалось, 29 марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров между украинской и российской делегациями. После него украинская делегация выступила с рядом предложений по прекращению российско-украинской войны, среди которых – подписание международного договора о гарантиях безопасности Украины.

По материалам: Укринформ