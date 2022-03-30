Денисова хочет получить от Москальковой списки принудительно вывезенных в рф украинцев

Денисова хочет получить от Москальковой списки принудительно вывезенных в рф украинцев

30.03.2022 11:02

Укринформ

Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсману Татьяне Москальковой о предоставлении списков принудительно вывезенных в рф украинцев.

Как передает Укринформ, об этом украинский омбудсман проинформировала в Фейсбуке.

«Подала запрос к Уполномоченному по правам человека в рф Татьяне Москальковой по предоставлению списков украинцев, которые принудительно были вывезены в россию», — написала Денисова.

Как сообщалось, 24 февраля 2022 года путинская россия начала масштабную военную агрессию против Украины, массированные обстрелы и бомбардировки жилых районов украинских городов и поселков, что привело к массовым жертвам среди мирного населения и заставило миллионы людей покинуть свои дома.

По материалам: Укринформ