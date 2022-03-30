Демилитаризация рф идет полным ходом, депутинизация пока отстает — Кислица

30.03.2022 02:00

Укринформ

Демилитаризация россии, которую проводит украинская армия и поддерживает весь украинский народ, идет полным ходом

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности, посвященном гуманитарной ситуации в Украине, сообщает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения российские захватчики потеряли более 17 тысяч военнослужащих, более 1700 единиц бронетехники, около 600 танков, свыше 300 артиллерийских систем, 127 самолетов и 129 вертолетов, почти 100 ракетных установок. «Это беспрецедентный удар по Москве, перед которым меркнут цифры советских потерь в Афганистане», — указал Кислица.

В то же время, отметил он, заявления, звучащие со стороны россии, и действия кремля свидетельствуют о том, что «процесс депутинизации пока отстает».

По словам дипломата, переговоры в Стамбуле показали, что россия, возможно, готова сделать шаги вперед, хотя до устойчивого прекращения огня и всеобъемлющей деэскалации еще далеко.

Стороны продолжат консультации для подготовки и согласования положений договора о гарантиях безопасности Украины, механизма реализации режима прекращения огня, отвода сил и других вооруженных формирований, открытия и безопасного функционирования гуманитарных коридоров на постоянной основе, а также обмена погибшими военными и освобождения пленных, в том числе гражданских лиц, отметил постпред.

Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможно только после вывода всех российских вооруженных формирований в места дислокации по состоянию на 23 февраля 2022 года, подчеркнул Кислица.

По его словам, продолжающийся переговорный процесс никоим образом не снимает необходимости предоставления Украине дополнительной помощи оружием и наложения новых санкций на россию за акт агрессии.

Как сообщал Укринформ, 29 марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров между украинской и российской делегациями. После него украинская делегация выступила с рядом предложений по прекращению российско-украинской войны, среди которых – подписание международного договора о гарантиях безопасности Украины.

По материалам: Укринформ