Данилов пригрозил изменникам мгновенным ответом от государства

30.03.2022 20:29

Укринформ

Депутату изюмского горсовета от ОПЗЖ Анатолию Фомичевскому, который провел в Изюм российских захватчиков, грозит 111 статья Уголовного кодекса Украины — государственная измена, соответственно таких людей будут задерживать.

Об этом во время телемарафона сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Укринформ.

“Господину грозит 111 статья — государственная измена. Более того, будет происходить задержание таких людей. Когда идет война, то при задержании бывают разные вещи. Не хочу никого пугать, но хочу всем объяснить: если вы помогаете врагу, наше государство может ответить вам мгновенно. И это уже неоднократно доказано”, — сказал Данилов.

Он объяснил, что сейчас страна живет по законам военного времени.

Как сообщал Укринформ со ссылкой на начальника отдела Изюмского горсовета Максима Стрельника, 26 марта 2022 г. начали поступать данные о том, что в Изюм начали заходить российские оккупанты. Как оказалось, они не просто зашли в город, а их провел и показал им незащищенный путь к Изюму, государственный предатель – Анатолий Фомичевский.

С 24 февраля по указанию президента рф путина началось полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Они обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. Весь украинский народ поднялся на борьбу с врагом и дает ему достойный отпор.

По материалам: Укринформ