В Стамбуле начались переговоры украинской и российской делегаций

29.03.2022 10:52

Укринформ

В Стамбуле стартовали переговоры украинской и российской делегаций.

Об этом сообщает собкор Укринформа.

Встреча проходит в закрытом для прессы формате. Планируется, что переговоры будут проходить в режиме около получасовых сессий с перерывами.

После проведения переговоров ожидается заявление для прессы советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка.

Как сообщал Укринформ, перед началом встречи делегаций к ним обратился Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который выразил надежду на получение конкретных результатов от переговоров и выразил готовность провести встречу президентов Украины и россии в Турции.

С 24 февраля в Украине продолжается агрессия россии. Российская армия обстреливает и уничтожает ключевые объекты инфраструктуры, совершает массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет, совершает другие преступления против человечности.

По материалам: Укринформ