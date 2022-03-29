Группа международных экспертов будет отслеживать, как работают санкции против рф — Зеленский

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29.03.2022 00:33

Укринформ

При Офисе Президента будет создана группа экспертов, которые будут анализировать влияние применяемых против российского федерации санкций

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в видеообращении, сообщает корреспондент Укринформа.

Мудрый народ крепкой страны!

Сегодня у нас хорошая новость. Наши защитники продвигаются на Киевщине, возвращают контроль над украинской территорией.

Освободили Ирпень. Молодцы! Благодарен каждому и каждой – всем, кто работал на этот результат. Оккупантов оттесняют от Ирпеня. Оттесняют от Киева.

Но все же рано говорить о безопасности в этой части нашей области. Боевые действия продолжаются.

Российские войска удерживают под своим контролем север Киевщины, имеют ресурсы и живую силу. Пытаются восстанавливать разбитые подразделения. Уровень их потерь даже в 90% не служит для них аргументом, чтобы останавливаться. Сотни и сотни единиц сожженной и оставленной вражеской техники не убеждают их, что будет с каждым.

Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Донбасс, юг Украины – ситуация повсюду остается напряженной, очень сложной.

Это безжалостная война против нашего народа, против наших людей, наших детей.

На сегодня известно о гибели 143 детей. Мариуполь так и остается заблокирован. Российские войска не дали сегодня организовать ни одного гуманитарного коридора, не дали «тишину». Потому ситуацию сейчас нужно воспринимать уравновешенно, мудро. Насколько это возможно. Без излишней эйфории от успехов. Но и без самонакручивания. Нам еще нужно время. Нам еще нужно оружие. Мы еще должны бороться, должны терпеть. Нам нельзя выжигать эмоции сейчас. Нельзя завышать ожидания. Просто, чтобы не перегореть.

Говорил с лидерами государств-партнеров. Был очень активный дипломатический день.

Премьер-министр Великобритании Джонсон, Премьер-министр Канады Трюдо, канцлер Германии Шольц, Премьер-министр Италии Драги и Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Договорились с Британией о еще большей поддержке нашей обороны и ужесточении санкций против рф. Канада также поддерживает более жесткое реагирование мира на катастрофу, созданную российскими войсками в украинских городах.

В беседе с канцлером Германии Шольц также уделил значительное внимание необходимости усилить санационное давление на Россию.

Поблагодарил Президента Азербайджана за оказанную Украине гуманитарную поддержку, рассказал о состоянии дел на территориях, куда зашли российские войска.

Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе разрабатываемых гарантий.

Завтра продолжу эту активность. Буду говорить с другими лидерами мира. Буду работать и с международными организациями, с народами Европы и мира.

Украина не может согласиться и не будет соглашаться с пассивной санкционной позицией некоторых субъектов в отношении рф. Не должно быть никаких «подвешенных» санкционных пакетов – мол, если российские войска сделают то-то, тогда будет какой-то ответ…

Мы уже прошли эту историю в прошлом году, когда мы говорили, что нужны мощные превентивные санкции против россии, чтобы не было вторжения. Превентивный пакет не сделали. Полномасштабная война началась. Сейчас много намеков и предупреждений о том, что якобы ужесточенные санкции, например в виде эмбарго на поставку российской нефти в Европу, будут в случае, если россия применит химическое оружие. Просто нет слов.

Только вдумайтесь, до чего все это дошло. Ждать химического оружия… Мы, живые люди, должны ждать… А разве все, что российские военные делают и уже сделали, не заслуживает нефтяного эмбарго? Фосфорные бомбы — не заслуживают? Обстрелянное химическое производство или обстрелянная атомная станция — не заслуживают?

Для нас важно, чтобы санкционные пакеты были действенными и достаточно серьезными, учитывая, что уже делается против Украины российской федерацией.

Если же санкционные пакеты слабы или работают недостаточно, если их можно обходить, то это создает у руководства россии опасную иллюзию, будто они могут позволять себе и дальше то, что делают сейчас. А за это платят украинцы – своими жизнями. Тысячи жизней.

Поэтому уже на этой неделе мы создаем при Офисе Президента группу экспертов – украинских и международных, которые на постоянной основе будут анализировать примененные против России санкции – на что они реально влияют.

Наша цель – чтобы санкции работали так, как это задумывалось. И чтобы не было возможности их обходить. Это должно быть целью и для всего демократического мира – без исключений. Любых.

На этой неделе буду выступать в парламентах стран-партнеров: Дания, Норвегия, Нидерланды, Греция, Австралия. Важно, что эти выступления не просто перед политиками, это выступления перед обществами.

Перед миллионами людей, желающих услышать Украину и готовых услышать ее, чтобы помочь, поддержать. Которые чувствуют, что мы боремся за нашу общую свободу. Один для всех людей на нашей земле.

Всюду буду подчеркивать, что никто не имеет права использовать жизнь украинцев, чтобы спасти какие-либо доходы в россии или общие с россией. И украинцы не должны гибнуть только потому, что некоторые не могут найти в себе смелость, чтобы передать Украине необходимое оружие.

Страх всегда делает соответчиком. Если кто-то боится россии, если боится принять необходимые для нас решения, в частности для того, чтобы мы получили самолеты, танки, необходимую артиллерию, снаряды, это делает этих людей так же ответственными за катастрофу, которую российские войска создали в наших городах.

Ведь, если могли спасти – должны были спасти.

Народы Европы, народы мира точно меня услышат и поддержат. А всем политикам следует подумать уже сейчас, что у них останется, если они не соответствуют позиции своего народа.

И в заврешение. Уже традиционно.

Только перед тем, как записывать это обращение к вам, родные украинцы, я подписал два важных указа о награждении военнослужащих Вооруженных Сил Украины государственными наградами. По представлению нашего Главнокомандующего награждаются 302 наших защитника.

Спасибо за службу вам всем!

Слава всем нашим героям!

Слава Украине!

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24 февраля президент рф путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, ведут массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ