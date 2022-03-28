Референдум о нейтральном статусе возможен только после вывода войск рф — Зеленский

27.03.2022 22:37

Укринформ

Референдум о нейтральном статусе Украине может быть проведен только после вывода войск россии, и это быстрее, чем менять Конституцию.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в интервью российским СМИ, сообщает корреспондент Укринформа.

"Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства — мы готовы на него идти. Это самый главный пункт… И обязательно должен быть референдум в Украине. Почему? Потому что у нас есть закон про референдумы, мы приняли его… А гарантии безопасности предполагают изменения конституционные… Это две сессии", — сказал Зеленский.

Он отметил, что такой шаг, как проведение референдума, будет быстрее, чем внесение изменений в Конституцию, и только народ может принять решение, что будет нейтральный статус и конкретные гаранты.

"Референдум произойдет в течение нескольких месяцев, а изменения в Конституцию будут происходить минимум год согласно действующему законодательству", — добавил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что референдум невозможен, пока на территории Украины присутствуют российские войска.

"Никто никогда, с точки зрения Конвенции, не засчитает результаты референдума, если на территории страны находятся войска или вооруженные незаконные формирования или законные формирования другого государства без какого-либо юридического фундамента. Это невозможно. Это то, что было в Крыму. Какой это референдум?" — сказал Президент.

Для вывода войск, по его мнению, должна быть договоренность с президентом путиным.

"Гарантеры ничего подписывать не будут, если у нас стоят войска. Почему я считаю, что войну можно быстро закончить и тянет только путин и его окружение. Потому что никакой гарантер… Джонсон, Байден, Дуда, Эрдоган? Кто сядет о чем-то говорить, если стоят войска? Кто что-то подпишет? Ничего не будет, это невозможно. Поэтому не надо ждать изменений в законе. Поэтому, когда российская сторона (говорит — ред.): "Давайте сначала изменим закон, а потом выведем танки"… Не глубоко понимающие политические процессы с точки зрения закона. Поэтому мы договориться должны с президентом российской федерации", — заявил глава государства.

По словам Зеленского, для этого должна состояться встреча с путиным "в любой точке мира, кроме Беларуси, России, Украины".

"Вот мы встретились, мы с ним договорились, этого достаточно — нашего с ним договора с подписями, с печатями, хоть кровью. Этого достаточно, чтобы начать процесс вывода войск. Войска должны быть выведены, гаранты все подпишут, и все. Это все будет работать дальше. Дальше ратификация в парламентах, референдум несколько месяцев, а потом изменения в Конституции", — сказал Президент.

Как сообщалось, президент рф владимир путин 24 февраля объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.

Фото: Офіс Президента

По материалам: Укринформ