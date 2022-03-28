Боррель: Работаем над широким международным осуждением и изоляцией россии

28.03.2022 22:54

Укринформ

Широкая международная солидарность по осуждению агрессии россии против Украины требует постоянной дипломатической работы и тщательного разъяснения, поскольку является объектом манипуляций и кампании дезинформации со стороны рф.

Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель на совместном заседании Комитета Европарламента по иностранным делам, подкомитетов по правам человека и безопасности и обороне, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы работаем над широким международным осуждением и изоляцией россии. Мы имели существенную поддержку во время голосования по второй резолюции ГА ООН на прошлой неделе – 140 государств проголосовали «за» и только четыре поддержали россию. Но нужно быть осторожными. Не стоит быть настолько уверенными, что эта широкая международная поддержка тверда как скала и может продолжаться вечно», — сказал Боррель.

По словам верховного представителя ЕС, который только что вернулся из поездки по странам Персидского залива, он убедился, что такое солидарное голосование во время ГА ООН не может восприниматься как данность, поскольку каждая страна имеет свои интересы, историю, колониальные воспоминания и порой романтическое отношение к «антиколониальной» роли, которую в свое время играла для нее россия.

«У них много тактических соображений, в чем состоят их интересы и чего они могут ждать от россии. Поэтому такие вопросы, как агрессия россии против Украины, ее сближение с Китаем, позиция Индии и Северной Африки – все это требует много внимания с нашей стороны. Все остальные конфликты – на Ближнем Востоке, Сирии, Ираке, Йемене, а также продовольственная безопасность будут очень высоко в повестке дня. Это заставит многие страны учитывать, в первую очередь, национальные интересы, а во-вторых – приспосабливаться к новой геополитической среде, где они видят возвращение к международным отношениям принципов борьбы полюсов силы», — заметил Боррель.

Он подчеркнул, что «четко и громко» убеждал партнеров в том, что российское вторжение в Украину является атакой на международные гуманитарные нормы, которая совершена не только против украинцев, направлена ​​не только против европейцев, но и всего международного сообщества, которому грозит реальная опасность. Эта позиция требует развития и постоянной защиты, поскольку россия ведет очень мощную кампанию дезинформации и информационных манипуляций для распространения своего влияния.

«Они все еще рассказывают там о «распятом мальчике», – пусть этого никогда не было в реальности. Они говорят, что эти санкции влекут продовольственный кризис и опасность, хотя эти трудности с обеспечением продовольствием создала именно развязанная россией война, а не санкции, направленные против нее. Люди, когда сталкиваются с проблемами, ищут виновных. Надо очень внимательно смотреть, что происходит в нашем ближайшем соседстве и противодействовать антиевропейским нарративам. В этом контексте я думаю, во-первых, о Балканах, а во-вторых – об Африке», — сказал Боррель.

В то же время, по его словам, «факты остаются фактами: путин продолжает совершать убийства в Украине».

«Мы поддерживаем расследование, начатое Международным уголовным судом. Мы будем оказывать поддержку офису прокурора (МУС) во всем, что связано с расследованием военных преступлений и преступлений против человечества. И мы будем продолжать бороться с дезинформацией и развивать необходимые для этого инструменты», — добавил верховный представитель ЕС.

Как сообщалось, 24 февраля президент рф владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Европейский Союз применил четыре пакета индивидуальных санкций против официальных лиц страны-агрессора и секторальные санкции против ключевых сфер ее экономики, а также рассматривает возможность полного отказа от российских углеродных ресурсов.

По материалам: Укринформ