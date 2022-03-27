Украина готова на обмен пленными с рф– Зеленский

27.03.2022 21:55

Укринформ

Украина уже сейчас готова на обмен пленными с российской федерацией

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью российским СМИ, сообщает корреспондент Укринформа.

Он рассказал, что украинские военные составляют списки пленных российских солдат. По его словам, эти списки передавались российской стороне.

«Я думаю, все списки у российской стороны есть. Военные наши обращались к ним по поводу обмена. Так же, как и российская сторона обращалась к украинской стороне… Ко мне обратились военные, спросили, какое моё решение. Предложение было первое: давайте всех на всех поменяем», — рассказал глава Украинского государства.

Он подчеркнул, что для начала обменного процесса необязательно ждать конца войны или пытаться набрать ещё больше пленных. «Я не понимаю, зачем это. Я считаю, что есть договоренность менять всех на всех. Вот есть там сегодня столько-то — давайте поменяем на столько-то. Это не важно», — добавил Зеленский.

Президент заявил, что Украине нечего скрывать по поводу обменного фонда.

«Я не знаю, насколько информация публичная, я, честно говоря, не задавался пока этим вопросом. Но бог его знает, надо ли оно им. Я просто не уверен, что им эти списки надо. Потому что, как только появляются какие-то эти пацаны — там просто дети… Особенно вот эти — 2003-2004 год… Я вообще удивлен… У некоторых из нас какие-то периоды в жизни закончились в 2003-2004-м. Там люди такого года рождения», — сказал глава Украинского государства.

Кроме этого, он подчеркнул, что Украина намерена передать в россию трупы солдат. По его словам, российская сторона сначала отказывалась забирать тела, потом начала предлагать мешки. «Это мусорные пакеты. Я не понимаю, честно, что думают люди. А особенно — что думают родители этих детей. Я не понимаю. Я бы просто… Я бы поджег всё, что мог бы… Это я вам говорю как президент страны, воюющей с русскими солдатами, которые сюда пришли, и мы их ненавидим, то, что они делают. Но я, послушайте, ну, в ненависти – это война, но это же не скот», — высказал возмущение Президент Украины.

Как сообщалось, боевые потери российской армии с 24 февраля по 27 марта составляют приблизительно 16,6 тысячи человек.

По материалам: Укринформ