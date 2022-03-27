рф хотят отстранить от ключевых позиций в МАГАТЭ из-за ядерного терроризма

27.03.2022 11:16

Укринформ

Украина вместе с партнерами работает над устранением россии из МАГАТЭ или, по крайней мере, отстранением всех россиян от ключевых позиций в Секретариате организации в связи с российской политикой ядерного терроризма.

Как передает Укринформ, об этом заявила советница министра энергетики Украины, экс-замминистра иностранных дел Елена Зеркаль в интервью «Радио НВ».

«Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, занимаемых ими в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике», — сказала Зеркаль.

Она добавила, что неоспоримым основанием для этого является политика ядерного терроризма, которую проводят россияне, захватывая украинские АЭС.

Как сообщал Укринформ, ЧАЭС была захвачена российскими войсками еще в первый день агрессии – 24 февраля.

В воскресенье 20 марта в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской атомной электростанции и эвакуация лиц, находившихся на территории временно захваченной российскими войсками станции.

Российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. Руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин 15 марта сообщил, что на Запорожской АЭС находятся от 500 до 900 захватчиков.

МАГАТЭ – международное агентство по атомной энергии. Работает под общим руководством ООН и несет ответственность за международные действия по использованию атомной энергии в мирных целях.

Штаб-квартира организации расположена в Вене, региональные офисы – в Женеве, Нью-Йорке, Торонто и Токио. Возглавляют МАГАТЭ генеральный директор и 6 его представителей. Секретариат состоит из более чем 2 тыс. специалистов более чем в 90 странах мира. Информацию о деятельности МАГАТЭ получают Совет Безопасности и ГА ООН.

По материалам: Укринформ