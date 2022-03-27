Фейковые «референдумы» на временно оккупированных территориях Украины юридически ничтожны – МИД

27.03.2022 16:06

Укринформ

Любые фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях не будут иметь правовых последствий, ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины.

Об этом говорится в переданном Укринформу комментарии спикера МИД Олега Николенко по поводу заявления о возможном так называемом «референдуме» о присоединении «ЛНР» к России.

«Любые фейковые «референдумы» на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и не будут иметь правовых последствий», — подчеркнул он.

Представитель МИД выразил убеждение, что ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ Украинского государства. «Вместо этого россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который ускорит ее падение в пропасть глобальной изоляции» — спрогнозировал Николенко.

Как сообщалось, президент россии владимир путин 21 февраля подписал указы о признании «независимости» незаконных образований «ЛНР» и «ДНР», а 24 февраля объявил о начале широкомасштабного вторжения в Украину.

Сегодня, 27 марта, глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время может состояться «референдум» о вхождении этого квазиобразования в состав россии.

По материалам: Укринформ