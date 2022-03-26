Кулеба сообщил о «весьма предметном разговоре об оружии» в Варшаве

26.03.2022 15:55

Укринформ

Министры иностранных дел и обороны Украины и США на встрече в Варшаве предметно, с конкретными цифрами и названиями, обсудили поставки в нашей стране вооружений для отпора российской агрессии.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время включения в Фейсбуке из Варшавы, сообщает корреспондент Укринформа.

«Что касается оружия, тоже был очень предметный разговор. Мы приехали с конкретными цифрами, названиями, и здесь тоже будет прогресс, будет развитие событий. Следите за этим, но прежде всего верьте в Украину… Я сказал сегодня на встрече, что украинский несгибаемый характер и западное, прежде всего американское оружие, — это и есть рецепт нашей победы», — сказал Кулеба.

Он выразил уверенность, что великая победа Украины обязательно будет, и пообещал каждый день и каждую ночь работать, чтобы ее максимально приблизить.

«Сегодня есть реальная возможность поблагодарить США за все то, что они сделали для Украины за это время. Мы благодарим каждую страну – не вся помощь попадает в СМИ, но я знаю, что сделала каждая страна, и мы каждую из них благодарим. Но никто за это время не сделал для Украины больше, чем США», — подчеркнул глава МИД.

Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников провели в Варшаве переговоры в формате 2+2 с американскими коллегами Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином. К встрече присоединился президент США Джо Байден.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ