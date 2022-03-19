Зеленский: Убираем на таможне все бумажки и платежи

Зеленский: Убираем на таможне все бумажки и платежи

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19.03.2022 01:48

Укринформ

Отмена таможенных платежей необходима для обороны государства и для нормальной жизни в период военного положения

Об этом в видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Укринформ.

Добрый вечер всем.

Обычно в такие дни мы говорили: пришла весна.

А сейчас говорим: война пришла.

Но все равно мы точно всех победим. Потому что мы свободный народ свободной страны!

В течение дня чиновники разработали решение для полной перезагрузки таможни.

Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться в Украину настолько легко, насколько это разрешают законы физики.

Убираем абсолютно всю бюрократию, все бумажки, а также НДС, пошлины, все таможенные платежи.

Цель абсолютно ясна – чтобы человеческий фактор не мешал скорости поставки товаров. Они очень необходимы именно сейчас.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и профильные комитеты работают над тем, чтобы новшества были поддержаны и нашими депутатами. Я подчеркиваю: это решение, необходимое для обороны, для поддержания нормальной жизни в период военного положения.

И я хочу посоветовать отдельным депутатам не спекулировать с этим вопросом. Это – для нашего государства. А не для власти или оппозиции. Мы все должны работать в единстве на нашу Украину, наших людей. Пиариться будете после победы.

Еще одно важное направление правительственной работы – это помощь украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий.

Я поручил Кабинету Министров разработать комплексную программу поддержки таких людей, наших граждан. Всех, кто лишен дома из-за войны. Уже есть контуры этой программы. Первый компонент – финансовый. Государственная поддержка всех перемещенных лиц. Взрослые и дети. Государственная поддержка рабочих мест для людей – там, где они временно находятся. Чтобы каждый человек, чтобы каждая семья имела основу для жизни.

Второй компонент – жилищный. Правительство готовит конкретные предложения по предоставлению жилья именно сейчас. А также организует восстановление разрушенного жилья после завершения войны.

Третий компонент не менее важен. Это поддержка семей, разместивших у себя людей с территорий боевых действий или временной оккупации. Как минимум, они получат возмещение расходов на коммунальные услуги, связанные с пребыванием переселенцев.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ближайшее время разъяснит все детали такой комплексной программы поддержки наших граждан.

Созданный координационный штаб, регулирующий все вопросы, связанные с доставкой гуманитарной помощи в Украину. Под председательством главы Офиса Президента Андрея Ермака состоялось совещание с украинскими послами для активизации поставок гуманитарных грузов в Украину, прежде всего, для помощи внутренним переселенцам.

Поручил также чиновникам совместно с Международным Красным Крестом обеспечить помощь нашим гражданам, которые оказались за границей после 24 февраля и нуждаются в внимании нашего государства и международных организаций.

Сегодня в Украине работали семь гуманитарных коридоров. Шесть – в Сумской области, один – в Донецкой области. Из блокадного Мариуполя удалось вывезти более 9 тысяч человек. Всего за время работы гуманитарных коридоров уже спасены более 180 тысяч украинцев. Доставлены сотни тонн самых необходимых продуктов.

Но захватчики продолжают блокировать поставки гуманитарных грузов по большинству направлений в окруженные города. Это совершенно сознательная тактика. У них есть четкий приказ – сделать абсолютно все, чтобы гуманитарная катастрофа в украинских городах превратилась в «аргумент» для украинцев сотрудничать с оккупантами.

Это военное преступление. Они будут за это отвечать. 100%. Каждый российский деятель, отдающий такие приказы, и каждый российский солдат, выполняющий такие приказы, будет установлен. И получит принудительный билет в один конец в Гаагу. В город, где находится Международный уголовный суд.

Из-под завалов разрушенного агрессорами в Мариуполе драмтеатра, где скрывались мирные люди от российских обстрелов и бомб, продолжают спасать людей. Уже больше 130 – на поверхности. Есть тяжело раненые. Но по состоянию на данный момент нет информации о погибших.

Благодаря храбрости и профессиональной подготовке украинских Вооруженных Сил оккупационные войска остановлены почти по всем направлениям.

Трудные бои в Харьковской области – особенно тяжелые под Изюмом. Российские войска бросили туда даже людей из учебных центров. Совершенно неподготовленный контингент. Людей, не выдерживающих и получаса в бою.

Киевская область, Сумщина, Черниговщина, на юге нашего государства – армия остановила захватчиков. Первоначальный план по захвату нашей страны провалился. И чувствуется, что они не знают, что можно сделать с нами. Похоже, что их военные командиры не способны предложить своему политическому руководству ничего, кроме жестокой и ошибочной тактики истощения нас, истощения Украины. Кроме постоянных ударов по гражданскому населению, по мирным городам, по людям, по детям, ракетам, авиабомбам, обстрелам из «Градов», «Ураганов». Ничего, кроме разрушения невоенной инфраструктуры – жилых домов, больниц, школ, церквей.

Но эта тактика их военных только усугубляет ситуацию для российского государства. Приводит к новым и новым разрушительным санкциям. Побуждает новых участников присоединяться к нашей антивоенной коалиции. Позволяет объединять для давления на россию даже такие государства, которые всегда старались оставаться нейтральными.

Поэтому переговоры о мире, безопасности для нас, для Украины – содержательные, честные и без затягивания – это единственный шанс для россии уменьшить ущерб от собственных ошибок.

Мы всегда настаивали на переговорах. Мы всегда предлагали диалог, предлагали решения для мира. Не только в течение 23 дней вторжения.

И я хочу, чтобы меня сейчас услышали все, особенно в Москве. Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери россии будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться.

Сегодня в москве прозвучало много слов в связи с годовщиной захвата Крыма. Состоялся большой митинг. И я хочу обратить внимание на одну деталь. Сообщается, что в общей сложности к митинговой активности в столице России были привлечены около 200 тысяч человек. 100 тысяч на улицах, примерно 95 тысяч – на стадионе.

Приблизительно такое же количество российских военных задействовали во вторжении в Украину.

Просто представьте, что на том стадионе в Москве – 14 тысяч трупов и еще десятки тысяч раненых и искалеченных людей. Уже столько российских потерь от этого вторжения.

Вот такова цена войны. Чуть больше чем за три недели. Войну нужно кончать.

Предложения Украины – на столе.

В ближайшие дни продолжу обращаться к народам мира с призывом к миру для Украины. Впереди мое обращение к швейцарцам, к народу и к государству.

Запланированы также выступления в Израиле, Италии, Японии. Мир слышит позицию Украины. Мир поддерживает наших защитников, защитников Украины.

Я хочу сегодня отдельно и искренне выразить благодарность каждому защитнику нашего крепкого Мариуполя. Наш героический город, который переживает наибольшее испытание в своей истории, в истории Украины.

36-я отдельная бригада морской пехоты.

501-й отдельный батальон морской пехоты.

1-й отдельный батальон морской пехоты.

12-я бригада Национальной гвардии.

И отдельный отряд специального назначения "Азов".

Я благодарен каждому и каждой – всем нашим защитникам Мариуполя. Благодарен каждому и каждой, кто защищает Украину.

Также по представлению Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины решил присвоить звание Героя Украины:

Полковнику Баранюку Владимир Анатольевичу, командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты.

И майору Прокопенко Денису Геннадиевичу, командиру отдельного отряда спецназначения «Азов». За мужество, за эффективные действия по отражению атак врага, за защиту города-героя Мариуполя.

Слава всем нашим героям!

Слава Украине!

Фото: ОП

По материалам: Укринформ