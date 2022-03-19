Зеленский обратился к политикам и народу Швейцарии

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19.03.2022 20:50

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к политикам и гражданам Швейцарии.

Укринформ приводит полный текст обращения.

К швейцарцам

Уважаемый господин Президент, дорогой Игнацио!

Я приветствую всех швейцарских друзей Украины! Приветствую весь народ Швейцарии!

Я благодарен вам за поддержку нашего народа.

Благодарен за то, что защищаете свободу вместе со всеми, кто ее ценит.

Это очень важно сейчас. В наше время. Время особенное.

И особенно важно – от вас.

Когда террор стал национальной идеей одного из крупнейших государтв мира. Основой их внешней политики.

Когда преступления терроризма совершает не какой-нибудь маргинал или группа лиц и не организация, а государство. У которого есть ядерный арсенал.

Когда постоянный член Совбеза ООН сознательно разрушает все, для чего строили ООН. Развязав против нас жестокую, кровавую, бессмысленную войну.

Но все же – у нас сейчас есть шанс. Шанс показать не только россии, но и любому агрессору в мире, любому государству-террористу, что война разрушит не жертву, а тот, кто пришел с ней.

И, возможно, последний шанс для человечества – остановить войны. Остановить государственный террор.

И я говорю сейчас вам. Швейцария. Государству, имеющему очень долгую историю мира. И еще более длинную историю влияния. Во многих сферах – решающее влияние на мир.

Еще до того, как я стал Президентом, я думал – какой бы хотелось видеть жизнь наших любимых украинцев.

Я часто бывал в вашей стране. И я хорошо знаю, как вы живете. И однажды, стоя возле Шийонского замка, я спросил своих друзей – мы были одной компанией — а почему мы не можем именно так жить?

Такой уровень жизни иметь. На таком уровне, на высоком. И с такой же свободой. Такими дружественными общинами. И с такой уверенностью в своих силах.

И мне искренне хотелось, чтобы украинцы жили как швейцарцы, я говорил. Чтобы могли вместе решать все о собственной жизни. О своей земле. Не дожидаясь чего-либо от политиков, лишних слов, а голосуя на референдуме.

Чтобы могли быть уверены, несмотря на все финансовые кризисы в мире, что их государство – все выдержит и останется лидером. Лидером доверия, лидером стабильности. Мечтой для всех людей. Успешных, не очень – неважно, какого уровня, просто для всех людей.

Чтобы украинцы могли как швейцарцы чувствовать, что они живут в настоящих общинах, которые заботятся об общем для всех – о благе для каждого.

Возможно, для вас это все привычные вещи. Для нас это реформы. И это путь, который мы проходим, и мы хотели пройти.

И мы принимали соответствующие законы. Чтобы все это работало. Мы предоставляли возможности. Возможности нашим людям.

Чтобы со временем мы пришли к жизни, к уровню жизни, как у вас.

И мы делали это. Пока не наступил черный день. 24 февраля. День начала полномасштабного российского вторжения на нашу землю, в Украину.

И тогда все изменилось.

Изменилось для каждого из нас и для каждой, изменилось для украинцев. Уверен, что изменилось для всех европейцев. И изменилось для всех мировых демократий.

Изменилось и для вас.

Я благодарен вам и вашему государству за то, что вы поддержали нас в такое сложное время. Что вы не остались в стороне. И не сказали – что это не о вас.

Потому что, на самом деле, невозможно оставаться в стороне от того, что в 21 веке, в центре Европы, на мирные города летят сотни ракет и авиабомб.

Невозможно оставаться в стороне, когда армия крупнейшего – хоть только и по размерам – государства мира направляет весь свой убийственный потенциал на разрушение нас – разрушение больниц, обычных школ, церквей, университетов, роддомов, жилых кварталов.

Невозможно быть безразличными, когда убивают детей. На сегодняшнее утро российская армия убила 112 украинских детей.

И так же, как мне хотелось, чтобы украинцы жили как швейцарцы… Так же я хочу, чтобы вы были и стали как украинцы. В борьбе против зла.

Чтобы не было вопроса о банках. О ваших банках. Где хранятся деньги всех тех, кто развязал эту войну.

Это болезненно и это неприятно. Но это тоже борьба против зла.

Чтобы было полное замораживание активов этих людей, их счетов – это необходимо. Это большая борьба, и вы это можете.

Я хочу, чтобы вы стали украинцами, которые чувствуют, что это такое, когда разрушают целые города, мирные города. Разрушают по приказам тех, кто любит жить в общинах – разных, европейских, в ваших общинах, в прекрасных швейцарских общинах.

Кто наслаждается недвижимостью в вашем государстве.

И это было бы справедливо – лишить их этой привилегии. Лишить того, что они забирают у нас.

И я хочу, чтобы вы были как украинцы в вопросе о бизнесе. О бизнесе, который работает в россии несмотря ни на что. Несмотря на эту войну.

Несмотря на всех наших убитых детей. Несмотря на убитых людей. Несмотря на разрушенные города. Как наш город Мариуполь, героический Мариуполь, который уже недели находится в полной блокаде. Представьте себе – без еды, без воды, без электричества. Прямо под бомбами.

"Good food. Good life". Хорошая еда. Хорошая жизнь. Так звучит слоган компании Нестле. Вашей компании, которая отказывается уходить из россии. И даже сейчас – когда оттуда раздаются угрозы еще другим странам Европы. Уже не только нам. Когда оттуда доносится даже ядерный шантаж, со стороны россии.

И я хочу, чтобы все вы, швейцарцы, стали сейчас как все мы, украинцы. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас не упустили наш общий шанс.

Шанс вернуть мир, шанс остановить любые войны в мире. Когда Швейцария с вами – вы точно успешны. Если Украина с вами, вы точно сильны.

В прошлом году мы договаривались о большой конференции с господином Президентом вашей страны. Конференции в Лугано. Ради трансформации экономики, реформ Украины.

Она должна была состояться в этом июле. Как и очередной саммит первых леди и джентльменов.

И я верю, я знаю, что мы можем их провести. В этом году. На вашей земле.

Ради обновления и развития Украины. Ради того, чтобы у вас была возможность вновь и вновь проявлять все самое лучшее, что есть в ваших сердцах. В наших сердцах.

В сердцах всех людей, кто борется за свободу и борется за жизнь.

Благодарен вам. Благодарен Швейцарии!

Слава Украине!

Фото: ОП

По материалам: Укринформ