Россия пытается перенести эксперимент с ОРДЛО на всю Украину – ученый

18.03.2022 17:57

Укринформ

Эксперимент с ОРДЛО, где Россия отрабатывала репрессивную систему, она пытается перенести на всю Украину, которую пытается оккупировать.

Об этом заявил во время онлайн-пресс-конференции в Укринформе старший научный сотрудник Отделения религиоведения Института философии им. Сковороды НАН Украины, руководитель Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Игорь Козловский.

«Если в 2014 году вместе с российскими военными работали разные бандформирования, то сейчас мы наблюдаем, что все российское войско – это огромное террористическое бандформирование, потому что они направляют свои удары прежде всего на мирное население, на разрушение жизни мирных людей, в частности на уничтожение всех, кто не совпадает с идеологией так называемого «русского мира», – сказал Козловский.

Он отметил, что создание репрессивной системы уже тогда, в 2014 году, было своеобразным экспериментом по переносу ее на территорию всей Украины.

«Они отрабатывали и отработали разные методы. Должен сказать из своего опыта пленника, что эта система у них действительно работает автоматически. Это незаконные преследования, запрет любого мнения, отличающегося от идеологии «русского мира». Даже проявление интереса к украинскому для этой системы вызов. Это и незаконные задержания, аресты, содержание в местах, непригодных для жизни: в подвалах, концлагерях. Все направлено на то, чтобы запугать людей. Это создание системы информаторов и доносов, которую они практически возродили по эталону 1937 года. Это убийства, расстрелы и имитация расстрелов. То есть, эта система сейчас перенесена на всю территорию, которую пытается оккупировать страна-агрессор», — заявил Козловский.

Ученый добавил, что и представители разных религиозных общин страдают, поскольку отличаются от верующих в России тем, что считают себя украинцами, свободными и знают, что такое свобода, в частности свобода вероисповедания. А это для России является дерзким вызовом и должно быть уничтожено.

«Сейчас мы наблюдаем развитие того, что начиналось в 2014 году, но в более глобальных масштабах, и это вызов и для всего цивилизованного мира. С моей точки зрения, мы наблюдаем войну цивилизаций, потому что мы действительно цивилизация свободы. Мы цивилизация, стоящая на позициях человечности и плюрализма мнений. А так называемый «русский мир» – это реваншистская система, фактически создающая систему рабства и утраты достоинства и человечности», — убежден Козловский.

Он отметил, что «голос религиозных общин ко всему миру в поддержку наших верующих и нашего народа должен звучать сильнее, чтобы донести до международного сообщества правду о том, что происходит в Украине».

Как сообщалось, 24 февраля президент рф птин объявил о начале широкомасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Украина направила иск против российской федерации в Международный суд ООН в Гааге.

По материалам: Укринформ