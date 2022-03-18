Подоляк ответил Шольцу: 71% россиян поддерживают войну

18.03.2022 10:27

Укринформ

Высказывания канцлера Германии Олафа Шольца, что за агрессию против Украины отвечает исключительно президент россии владимир путин, может стать ложным трендом в Европе, ведь войну поддерживают 71% россиян.

Об этом отметил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Твиттере, сообщает Укринформ.

Канцлер Олаф Шольц, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и путина как автора войны. В Европе это может стать ложным трендом. Потому что официально 71% россиян категорически поддерживают войну против Украины и массовые убийства наших граждан. Имейте это в виду», – написал Подоляк.

Как сообщалось, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что за войну против Украины ответственен только президент россии владимир путин, но не россияне.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил Шольцу, что во время Нюрнбергского процесса никому не удалось получить оправдательный приговор с аргументом "я просто исполнял приказ".

По материалам: Укринформ