Альтернативой переговорам является еще более кровавая война и распространение ее на страны ЕС – Жовква

Альтернативой переговорам является еще более кровавая война и распространение ее на страны ЕС – Жовква

13.03.2022 15:58

Укринформ

Единственной альтернативой переговорам Украины с рф является еще более кровавая война с распространением на другие страны Европы.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua, передает Укринформ.

«Мы приглашаем каждый день. Президент это делает разными каналами – и через коллег-президентов, и лидеров мировых государств. Пока что он (путин – ред.) не отвечает положительно на это приглашение. Но будем надеяться, что в конце концов это произойдет. Ибо единственной альтернативой переговоров является еще более кровавая война с еще большим количеством жертв, и с российской стороны также, и далее ее распространение на другие страны Европы. Это альтернатива», – сказал Жовква.

Он подчеркнул, что Президент обращается если не к каждому, то к половине лидеров, с которыми говорит Президент Украины, с просьбой, если есть такая возможность, "донести путину сигналы, которые, к сожалению, мы не можем донести сейчас напрямую".

При этом Жовква выразил надежду, что все-таки эти переговоры очень скоро состоятся.

Как сообщалось, 28 февраля украинская и российская делегации провели первый раунд переговоров в беларуси и поехали в свои столицы для консультаций по поводу дальнейших решений. Как отмечал Подоляк, переговоры между делегациями были трудными, но без каких-либо обязательных ультиматумов.

3 марта прошел второй раунд переговоров между украинской и российской делегациями.

По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, украинская делегация не добилась в переговорах с российской делегацией тех результатов, на которые надеялась. В то же время стороны достигли согласия о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация.

Украинская делегация в ходе состоявшегося 7 марта третьего раунда переговоров с российской делегацией получила положительные результаты в контексте логистики гуманитарных коридоров.

По материалам: Укринформ