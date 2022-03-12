Климкин: Версальский саммит ЕС – еще не победа, но точно путь к ней

Климкин: Версальский саммит ЕС – еще не победа, но точно путь к ней

12.03.2022 12:52

Укринформ

Неформальный саммит лидеров ЕС в Версале показал, что никто в Евросоюзе не пойдет на компромиссы и "договорняки" с рф и не будет отдавать Украину в сферу влияния россии.

Как передает Укринформ, такое мнение высказал в Фейсбуке экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Он отметил, что саммит ЕС – это еще не победа, но точно путь к ней, и призвал прекратить разгонять предательство, что Украине не предоставили статус кандидата.

«Нашу заявку будет рассматривать Европейская комиссия по ускоренной процедуре. Это, конечно, не пара недель, но не полгода, как всегда это бывает. Украина является членом Европейской семьи – это значит, что никто в Евросоюзе не пойдет на компромиссы и "договорняки" с рф. Не будет отдавать нас в сферу влияния россии», – написал Климкин.

Дипломат также обратил внимание на то, что заявку Украины будут рассматривать отдельно от Грузии и Молдовы.

«Украинцы, которые готовы погибать за свое достоинство, свободу и будущее, заслужили особого отношения к себе. Уважением и доверием», – подчеркнул экс-министр.

Как сообщалось, в Версале (Франция) 10 марта состоялся саммит лидеров ЕС, посвященный, в частности, укреплению европейской обороны и снижению зависимости от российских газа, нефти и угля. Лидеры ЕС объединились вокруг поддержки Украины в войне против России, а также признали европейские устремления Киева.

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство в Европейском Союзе.

24 февраля президент рф владимир путин объявил о начале вторжения российских войск в Украину.

По материалам: Укринформ