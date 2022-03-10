Президент назначил послов Украины в Канаде, Австралии и Египте
Президент назначил послов Украины в Канаде, Австралии и Египте
10.03.2022 01:03
Укринформ
Президент Владимир Зеленский назначил послов в Канаде, Австралии и Египте.
Об этом в Фейсбуке сообщил заместитель главы Офиса Президента Андрей Сибига, передает Укринформ.
“Дипломатическая передовая должна держать свой фронт. Президент только что назначил послов в важные государства для еще большей эффективности во внешней сфере: Канада, Австралия, Египет. Ждем от руководителей миссий на скорый результат безотлагательно после назначения. И поздравляем — достойные теперь уже послы!”, – написал Сибига.
Он также опубликовал сканкопии подписанных Президентом соответствующих указов.
Согласно им, послом Украины в Австралии назначен Василий Мирошниченко. Послом в Египте стал Николай Нагорный, ранее возглавлявший украинские диппредставительства в Ливии и Тунисе.
Послом Украины в Канаде назначена Юлия Ковалив. Она, в частности, написала в Фейсбуке: «Сегодня присоединяюсь к рядам дипломатического войска Украины. Большая честь и еще большая ответственность — представлять Украину в Канаде… Как часть нашего украинского дипломатического войска буду защищать наше государство на дипломатическом фронте”.
До назначения на дипломатическую должность Юлия Ковалив работала в должности заместителя руководителя Офиса Пезидента, была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України".
Предыдущего посла в Канаде Андрея Шевченко глава государства уволил с должности в августе 2021 года.
По материалам: Укринформ