Кулеба – о переговорах с Лавровым: Будем выжимать по максимуму

Кулеба – о переговорах с Лавровым: Будем выжимать по максимуму

09.03.2022 13:41

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что едет на переговоры с главой МИД россии Сергеем Лавровым с сильной позицией, однако ожидания от этой встречи сдержанные.

Об этом глава украинской дипломатии сказал во время включения в Фейсбуке, сообщает корреспондент Укринформа.

Кулеба отметил, что сейчас идет подготовка к завтрашним переговорам с министром Лавровым.

Мы проводим очень серьезную работу, чтобы провести их максимально эффективно. Скажу откровенно, что ожидания у меня от переговоров сдержанные. Я не возлагаю на них какие-то завышенные ожидания, но, безусловно, будем выжимать по максимуму», — сказал глава МИД Украины.

Он отметил, что требования украинской стороны — прекращение огня, освобождение наших территорий и ликвидация гуманитарной катастрофы, созданной российской армией.

Кулеба отметил, что благодаря героизму сил обороны Украины, незыблемости позиции Президента Владимира Зеленского и скоординированным действиям с партнерами по введению санкций, поддержке обороны Украины и изоляции россии он едет на эти переговоры с сильной позицией.

Мы сильны, мы уверены в себе и будем выжимать максимум в интересах Украины и украинского народа. Что мы получим на выходе — это уже другой вопрос. Это зависит от того, с какими инструкциями и директивами едет на эти переговоры господин Лавров», — отметил Кулеба.

Он выразил надежду, что российский министр подойдет к переговорам «добросовестно, не по пропагандистской перспективе, а действительно с задачей поиска решения, как прекратить развязанную россией войну».

Как сообщал Укринформ, трехсторонняя встреча министров иностранных дел Украины, Турции и россии состоится в рамках Анталийского дипломатического форума 10 марта.

24 февраля президент россии путин объявил о начале российского вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

По материалам: Укринформ