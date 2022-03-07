Украина vs Россия: суд в Гааге уже на этой неделе может принять решение по делу о геноциде

Украина vs Россия: суд в Гааге уже на этой неделе может принять решение по делу о геноциде

07.03.2022 16:25

Укринформ

Международный суд ООН в нидерландской Гааге уже на этой неделе может принять решение о введении временных мер из-за российской агрессии по иску "Украина против России" относительно геноцида.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Гааге.

"Мы просим, ​​чтобы это произошло в ближайшие дни", — подчеркнула журналистам после заседания суда Коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева.

А еще подчеркнула, что "это решение будет иметь ключевое значение для продолжения консолидации поддержки наших партнеров и других международных организаций, потому что все государства мира понимают, что решение Международного суда ООН, решение правосудия следует выполнять".

Она также напомнила, что Россия отказалась от участия в слушаниях, когда Украина обратилась с требованием освободить украинских моряков, но впоследствии выполнила решение суда.

"Я вам хочу напомнить одну историю, когда РФ отказалась участвовать в заседании по нашим морякам, но не прошло много времени, как она их отпустила", — подчеркнула Золотарева.

Как сообщал Укринформ, судебные заседания были назначены на 7 и 8 марта 2022 года с 10:00 до 13:00 по местному времени.

Следует отметить, что в данном случае речь идет о слушании по делу об обвинениях в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. На третий день российского вторжения Украина направила иск против России в Международный суд ООН с требованием привлечь агрессора к ответственности за искажение понятия геноцида. Ведь Россия для оправдания своего нападения фактически пытается изменить реальность. Поэтому фактически суд должен решить, был ли в Украине совершен геноцид. Дело в том, что Россия, как всегда, пытается все исказить, мол, Украина якобы виновата в геноциде в Донецкой и Луганской областях, и потому Россия была вынуждена применить военную силу.

С 24 февраля в Украине идет война с российскими захватчиками.

По материалам: Укринформ