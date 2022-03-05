Политика

Кулеба призывает Запад усилить санкции против РФ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 5 марта, 2022
0 0 1 минута чтения

Кулеба призывает Запад усилить санкции против РФ

Кулеба призывает Запад усилить санкции против РФ

05.03.2022 10:58

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада усиливать ограничительные меры против России в связи с ее агрессией против Украины.

Об этом он написал в Твиттере, передает Укринформ.

«Россия переходит к чудовищной тактике, направленной на причинение максимального ущерба гражданскому населению путем бомбардировки жилых кварталов и критически важной инфраструктури, угрожает ядерным объектам. Санкции должны усиливаться», – подчеркнул Кулеба.

По его мнению, странам Запада необходимо отключить Сбербанк от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских кораблей, закрыть "лазейки" в транзакциях криптовалют и "разорвать все связи".

Как сообщалось, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 5 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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