Четыре российских боевых корабля не пройдут через черноморские проливы — МИД Турции

Россия отозвала свою заявку, позволяющую четырем военным кораблям пройти в Черное море через черноморские проливы, находящиеся под управлением Турции, сообщило Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Решение было принято до закрытия Дарданелл и Босфора в связи с вторжением России в Украину, добавил глава турецкой дипломатии, пишет Первая Лента.

В понедельник Турция объявила, что закроет черноморские проливы в соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года. Соглашение позволяет Турции ограничивать морской транзит через свои проливы во время войны, но может исключать возвращение судов в места их постоянной регистрации.

Как напоминает агентство Reuters, в воскресенье Анкара назвала вторжение в Украину «войной», что позволило применить положения конвенции.

«Россия объявила, что 27-28 февраля пройдут (через проливы) четыре корабля, три из которых не зарегистрированы как имеющие базы в черноморских портах», — сообщил Чавушоглу. «Мы передали России, чтобы не отправлять туда эти корабли, и она согласилась», — сказал он.

«Никого не должно обижать это решение, так как оно основано на действующей до сих пор Конвенции Монтрё. Оно действовало вчера, сегодня и будет действовать завтра, и мы его соблюдаем», — сказал турецкий министр.

Ранее российские оккупанты готовятся к высадке в районах Затоки и Одессы.