Зеленский может переехать во Львов в случае наступления РФ

На переговорах с украинскими властями представители администрации президента США Джо Байдена обсудили планы покинуть Киев и перевести президента Зеленского во Львов в случае российского вторжения. Пресс-секретарь Зеленского опроверг эту информацию.

Американская телекомпания NBC News ссылается на два источника, причастных к обсуждениям. План включал отъезд Зеленского во Львов в случае российского вторжения, пишет Первая Лента.

Белый дом отказался комментировать этот вопрос, а пресс-секретарь президента Украины отрицал, что план покинуть Киев был предметом переговоров между Зеленским и официальными лицами США. В то же время он не может сказать, проводились ли такие обсуждения на более низком уровне.

И президент Байден, и другие представители администрации публично предупреждали, что Киев может стать целью российского вторжения.

По данным NBC, несмотря на публичные заявления, обнадеживающие украинцев о вероятности атаки России, украинские власти «осторожно готовились к российской атаке», в том числе за счет переноса ИТ-инфраструктуры и элементов военного командования за пределы Киева.

«Они сделали все, что должны были сделать, чтобы подготовиться. Они сделали это очень тихо», — сказал источник.

Ранее Путин официально отправил российских военных в Украину.