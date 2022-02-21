С самого начала было ясно, что план Кремля касается не только Украины – Жарин

С самого начала было понятно, что план Кремля, который стоит за очередной волной агрессии, касается не только Украины, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Он подчеркнул, что Россия хочет форсировать далеко идущее ослабление Запада.

В воскресенье вечером Жарин написал в Твиттере, что план Москвы состоял в том, чтобы навязать новый международный договор и навсегда подорвать безопасность восточного фланга Североатлантического пакта, пишет Первая Лента.

«С самого начала было понятно, что план Кремля, который стоит за очередной волной агрессии, касается не только вопроса Украины. Москва пытается навязать Западу новый международный пакт, который предполагает далеко идущее ослабление Запада, включая перманентное снижение безопасности восточного фланга НАТО», — написал он.

В течение нескольких недель российские войска концентрировались на границе с Украиной. Эти действия вызывают серьезную обеспокоенность в западных странах, лидеры которых считают, что существует риск военных действий со стороны страны. Москва утверждает, что таких планов нет, одновременно требуя от США и НАТО гарантий, что Альянс не будет расширен за счет Украины, а его инфраструктура будет отодвинута «от границ России».

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