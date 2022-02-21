Путин собирает внеочередное заседание Совбеза: что известно

Сегодня, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности страны. На данный момент официально тема заседания неизвестна.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что заседание состоится сегодня. Неофициально различные источники говорят о том, что главной темой дня будет Донбасс и ситуация в Украине, пишет Первая Лента со ссылкой на Коммерсант.

«Президент Путин соберет заседание Совета безопасности России. Это — большой Совет безопасности»,— сказал пресс-секретарь во время пресс-колла. Он подчеркнул, что это нерегулярное заседание. Тему Песков пообещал сообщить позднее.

Также он добавил, что на сегодня у Путина запланировано несколько телефонных разговоров. Один из них – с президентом Франции.

«Также у президента сегодня запланировано несколько международных телефонных разговоров»,— добавил он. Один из них — с президентом Франции Эмманюэлем Макроном — состоится примерно в час ночи.

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