Глава британского МИД едет в Украину: будут обсуждать агрессию РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетит Украину, Польшу и Германию в конце этой недели, где продолжит дипломатические усилия, направленные на то, чтобы отговорить Россию от агрессии против Украины, сообщило в четверг МИД Великобритании.

Как сообщалось, в Киеве Трасс встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, в Варшаве — с главой польской дипломатии Збигневом Рау, а в субботу примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Первая Лента.

Во время своего визита в Киев она выступит с речью, в которой призовет народы уважать суверенитет других и выполнять свои обязательства. Она также будет оказывать давление на Россию, чтобы та соблюдала международные соглашения, которые она уже подписала, в том числе Заключительный акт СБСЕ в Хельсинки, Минские протоколы и Будапештский меморандум, гарантирующие уважение независимости и суверенитета Украины.

«Мы хотим жить в мире, где люди сами решают свое будущее, без агрессии и принуждения, где безопасность действительно неделима, где народы уважают суверенитет других и выполняют свои обязательства. Это означает работать с нашими друзьями в Украине и за ее пределами, чтобы столкнуться с угрозами, где бы они ни находились в мире. Я призываю Россию встать на путь дипломатии. Мы готовы к разговору. Но мы ясны-если она решит продолжать путь агрессии, для России будут огромные последстви, с серьезными экономическими издержками и статусом изгоя», — заявил глава британского МИД.

Ранее мало существует доказательств того, что Россия отводит войска.