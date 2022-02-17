Политика

Глава британского МИД едет в Украину: будут обсуждать агрессию РФ

Также она посетит Польшу и Германию.

Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 17 февраля, 2022
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epa09717637 British Foreign Secretary Liz Truss arrives at the BBC for the Sunday Morning Show in London, Britain, 30 January 2022. Truss earlier the day said in an interview that tighter sanctions against Russia would be announced in the course of the week. EPA/ANDY RAIN Dostawca: PAP/EPA.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетит Украину, Польшу и Германию в конце этой недели, где продолжит дипломатические усилия, направленные на то, чтобы отговорить Россию от агрессии против Украины, сообщило в четверг МИД Великобритании.

Как сообщалось, в Киеве Трасс встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, в Варшаве — с главой польской дипломатии Збигневом Рау, а в субботу примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Первая Лента.

Во время своего визита в Киев она выступит с речью, в которой призовет народы уважать суверенитет других и выполнять свои обязательства. Она также будет оказывать давление на Россию, чтобы та соблюдала международные соглашения, которые она уже подписала, в том числе Заключительный акт СБСЕ в Хельсинки, Минские протоколы и Будапештский меморандум, гарантирующие уважение независимости и суверенитета Украины.

«Мы хотим жить в мире, где люди сами решают свое будущее, без агрессии и принуждения, где безопасность действительно неделима, где народы уважают суверенитет других и выполняют свои обязательства. Это означает работать с нашими друзьями в Украине и за ее пределами, чтобы столкнуться с угрозами, где бы они ни находились в мире. Я призываю Россию встать на путь дипломатии. Мы готовы к разговору. Но мы ясны-если она решит продолжать путь агрессии, для России будут огромные последстви, с серьезными экономическими издержками и статусом изгоя», — заявил глава британского МИД.

Ранее мало существует доказательств того, что Россия отводит войска.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 17 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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