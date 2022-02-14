Россия может планировать вторжение в Украину в любой момент — Великобритания

Великобритания работает над пакетом военной поддержки и экономической помощи для Украины, которой угрожает российское вторжение, а премьер-министр Борис Джонсон отправится на дальнейшие переговоры по кризису вокруг Украины. Об этом заявил представитель британского правительства.

«Кризис на границе с Украиной достиг критической точки. Вся имеющаяся у нас информация свидетельствует о том, что Россия может планировать вторжение в Украину в любой момент», — заявил представитель Джонсона, добавив, что, несмотря на этот переломный момент, все еще есть «окно» возможности для деэскалации и диалога, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

Он сказал, что Джонсон работает со своими союзниками над пакетом поддержки для Украины, о котором будет объявлено в ближайшие дни, и что на следующей неделе он отправится в поездку за границу, чтобы обсудить способы убедить Россию отказаться от вторжения.

В четверг премьер-министр Великобритании находился в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где встретился с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, а затем прибыл в Польшу для переговоров с премьер-министром Матеушем Моравецким и президентом Анджеем Дудой. Куда именно пойдет Джонсон, пока не сообщается, хотя его офис указал, что он хочет более активно участвовать в скандинавских и балтийских странах.

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