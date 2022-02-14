Пушилин прокомментировал возможную дату наступления РФ на Украину

В ОРДО решили также прокомментировать информацию западных СМИ о том, что в ближайшие несколько дней Российская Федерация предпримет попытку нападения на Украину. Там считают якобы такие заявления нелепыми.

Так называемый «глава республики» Денис Пушилин поделился своим мнением об этой ситуации. Он считает, что ничего не произойдет и это только политические игры США. Ранее в СМИ была информация о том, что Россия нападет на Украину 16 февраля, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Ситуация отчасти просто смешная. Когда США делают одни заявления, а Украина делает совершенно противоположные. Но если адекватно посмотреть на ситуацию — это звучит нелепо даже для украинского руководства. Тем не менее западные страны продолжают эту истерию. Именно истерией нужно называть данные прогнозы. Здесь больше нечего добавить», — сказал Пушилин.

Ранее мы сообщали, что США перенесли свое посольство из Киева во Львов.